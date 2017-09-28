كيف نعى المشاهير امبراطور “الإباحية” مؤسس بلاي بوي؟

اختلفت آراء المشاهير والجمهور في تقييم شخصية مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية العالمية الشهيرة، “هيو هيفنر”، الذي توفى أمس الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاما، قضاها في نشر كل ماهو غير مألوف وخاصة ما يتعلق بصناعة الجنس ونجومه.

وعبّر بعض المشاهير عن تعازيه لأسرة الراحل وعلى رأسهم النجمة كيم كاردشيان، فيما عبر نجوم آخرون عن شماتتهم وسعادتهم بموت إمبراطور الصحف الإباحية باعتباره رجلاًً “فاسقاً”.

وكتبت النجمة العالمية، كيم كارداشيان، تعزية على حسابها على تويتر تقول “في راحة السلام، الأسطوري هيو هيفنر.. لقد كان لي الشرف العظيم أن أكون جزءاً من فريق بلاي بوي، ونحن سوف نفتقدك كثيراً أنا أحبك، قبلاتي لك” .

وقالت ليلى بريلسون، رئيسة تحرير المجلة، في تغريدة على تويتر: “الأخبار عن بلاي بوي في الحقيقة حزينة.. وأنا أيضا حزينة جداً، في الأشهر الأخيرة، اكتشفت كم كنت بعيد النظر وعميق الرؤية هيو”.

بدوره كتب الفنان BDG على تويتر أيضاً: ” هيو.. أرقد براحة وسلام، رجل عظيم ونجاح باهر ، أسطورة، أسطورة نحن سوف نفتقدك دوماً!”.

وغرد الممثل روبرت لوي “لقد تحدثت إلى هيو هيفنر مرات عديدة، إنه شخص مثير للاهتمام فعلاً، أسطورة حقيقية، إنها نهاية عصر بأكمله”.

وكتبت نجمة الاستعراض، تايا باركر، معزية ” لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءا من فريق بلاي بوي وأن أتشرف بمعرفة ولقاء هذا الرجل الرمز”.

وأضافت “لقد توفى هيو هيفنر في سن الـ 91، أود أن أقول إنه الآن في عالم أفضل”.

وأشاد مورغان جيمس بالراحل قائلا: “تكلموا عنه كما تشاؤون، لكنه قدم مساهمة لا يمكن إنكارها في الثورة الجنسية”.

وقال مايكل كاستيلو “من السهل جدًا ازدراء رسومات وصور بلاي بوي، ولكن تأثير هيف الثقافي على الصحافة والموسيقى وصناعة المجلات لا مثيل له”.

وكتبت جوليان شري، على حسابها في تويتر:”أنا مصدومة، إنه أسطورة، وعبقري ومبدع، رجل أعمال بارز، وتمكن من ممارسة هوايته طوال64 عاماً”.