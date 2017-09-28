زوج إيفانكا ترامب “أنثى” على لوائح الناخبين منذ 8 سنين

المصدر: ا ف ب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره غاريد كوشنر مسجل على لوائح الناخبين كامرأة منذ ثماني سنوات.

وتظهر المعلومات المتعلقة بالناخبين في نيويورك، أن المستشار الرئاسي، الذي يذكر ملفه كل شيء عنه من السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى مكافحة أزمة الآفيونيات في الولايات المتحدة، مسجل “أنثى”.

وقد نشر موقع “ويرد” صورة عن هذه المعلومات، وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها رجل السياسة الشاب هذا في الإجراءات البيروقراطية.

وسبق لكوشنر، المتزوج من ايفانكا ابنة الرئيس ترامب، أن قام بتعبئة طلب تصريحه الأمني الخاص بالبيت الأبيض خطأ وأعاد تعبئته بضع مرات، بحسب شبكة “سي بي اس”.

وقبل عام 2009 ذكر سجله الانتخابي في “نيوجيرزي” خانة الجنس “غير معروف”، بحسب موقع “ذا هيل” الإخباري.

وكوشنر، وهو سليل أسرة ثرية تعمل في مجال العقارات، واحد من أعضاء الدائرة الداخلية لترامب الذين تبيّن في وقت سابق أنهم مسجلون على لوائح الانتخابات في أكثر من ولاية خلال انتخابات العام الماضي، بحسب “واشنطن بوست”.

ومن بين هؤلاء المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ومساعد ترامب السابق ستيفن بانون.

وكان ترامب تحدث عن تسجيل ناخبين بشكل متكرر معتبرا ذلك دليلا على تزوير واسع في انتخابات 2016. وقال إن ملايين الأشخاص أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني لصالح هيلاري كلينتون لكن دون أن يقدم إثباتا على مزاعمه.

وكوشنر، المشمول في تحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، واجه أخيرا اتهامات باستخدام حسابات بريد إلكتروني خاصة للقيام بأعمال حكومية.

وكانت حملة ترامب الانتخابية حصلت على مزيد من الدعم من المؤيدين الذين طالبوا بسجن كلينتون بسبب استخدامها خوادم (سيرفرات) لبريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.