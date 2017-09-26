في أول ظهور بعد الفيديو “الفاضح”.. غادة عبدالرازق تلفت الأنظار بفستانها الجريء (صور)

استعادت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بريقها في أول ظهور فني لها بالمؤتمر الصحفي لفيلم “كارما” بعد أزمة نشرها فيديو يظهر أجزاء حساسة من جسدها عن طريق الخطأ على صفحتها بموقع “إنستغرام”.

وحرصت غادة على الظهور بإطلالة ملفتة خلال المؤتمر الصحفي أكثر من باقي النجمات إذ جذبت الأنظار إليها بـ”جاكيت” مثير كشف أجزاء من جسدها.

ويعد فيلم “كارما” هو أجدد تعاون بين عبدالرازق والمخرج خالد يوسف بعد سنوات من الغياب إذ أدت مواقفهما السياسية المختلفة إلى انقطاع علاقتهما حتى تم الصلح مؤخرًا.

وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل فيلم “كارما” بأحد فنادق كورنيش النيل وذلك بحضور أبطال العمل على رأسهم المخرج خالد يوسف وخالد الصاوي وعمرو سعد ووفاء عامر وغادة عبدالرازق وزينة وحسن الرداد ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمي ومجدي كامل وسارة نخلة والشاعر جمال بخيت كما حضر للتهنئة النائب عبدالحميد كمال والدكتورة عبلة عبداللطيف.

يذكر أن فيلم “كارما” يمثل أيضًا عودة للمخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 6 سنوات لانشغاله بالأمور السياسية وفوزه بعضوية مجلس النواب.