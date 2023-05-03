أصالة عن حفلها في مصر: "سيكون مليئا بالحب والنوايا الطيبة"
أكدت الفنانة السورية أصالة بطريقة غير مباشرة إحياءها حفلها المقرر في متحف الحضارات في العاصمة القاهرة، رغم حملة دشنها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإلغاء الحفل.
وكان زوج الفنانة السورية، العراقي فائق حسن، قد رد كذلك على الحملة بالقول عبر تغريدة في حسابه في موقع التواصل "تويتر": "بتكون أجمل حفلة في أم الدنيا مصر العظيمة".
وردت أصالة بدورها على زوجها، اليوم الأربعاء، بتغريدة على تعليقه في حسابها في "تويتر"، مؤكدة أن "حفلها سيكون مليئا بالحب والنوايا الطيبة"، وذلك تعليقا فيما يبدو على اتهامات طالتها بنكرانها لـ"فضل مصر عليها في شهرتها الفنية".
وشددت في التغريدة: إن شاء الله حتكون لأنها مليانة حب ونوايا طيبة والأغاني حلوة رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها".
وعاودت أصالة التأكيد على "مقام" مصر بالنسبة إليها ومكانتها فيها كفنانة عربية، وذلك في تعليق على تغريدة للموسيقار محمود سرور: "محمود الغالي أنت أخي لو حتّى حكينا لهجة مختلفة جمعتنا دنيا فيها تقاسمنا محبّة غالية من ملايين القلوب الطيبة تقاسمت أمهاتنا الفخر اللي نلناه أنا وأنت وكلّ موهوب عربي منّ أمّ الدنيا مصر ولي نصيب منّ محبتها متل نصيبك لأني متلك بحبها".
وكانت الفنانة السورية قد علقت على متابعة دافعت عنها، قائلة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجدا وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة".
وجاءت محاولات أصالة احتواء الغضب منها بعد قيام العديد من المصريين بإطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفلها عبر هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة"، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري، وذلك بعد استياء العديد من المصريين من تصريحاتها الأخيرة، التي اتهموها فيها بإنكار "فضل مصر" عليها بعد أن أشادت بفضل المملكة العربية السعودية عليها، أثناء إحيائها حفلا فيها، دون أن تأتي على ذكر مصر.