أصالة عن حفلها في مصر: "سيكون مليئا بالحب والنوايا الطيبة"

وردت أصالة بدورها على زوجها، اليوم الأربعاء، بتغريدة على تعليقه في حسابها في "تويتر"، مؤكدة أن "حفلها سيكون مليئا بالحب والنوايا الطيبة"، وذلك تعليقا فيما يبدو على اتهامات طالتها بنكرانها لـ"فضل مصر عليها في شهرتها الفنية".

وشددت في التغريدة: إن شاء الله حتكون لأنها مليانة حب ونوايا طيبة والأغاني حلوة رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها".

وعاودت أصالة التأكيد على "مقام" مصر بالنسبة إليها ومكانتها فيها كفنانة عربية، وذلك في تعليق على تغريدة للموسيقار محمود سرور: "محمود الغالي أنت أخي لو حتّى حكينا لهجة مختلفة جمعتنا دنيا فيها تقاسمنا محبّة غالية من ملايين القلوب الطيبة تقاسمت أمهاتنا الفخر اللي نلناه أنا وأنت وكلّ موهوب عربي منّ أمّ الدنيا مصر ولي نصيب منّ محبتها متل نصيبك لأني متلك بحبها".