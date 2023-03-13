أبرزهم هشام الجخ.. مشاهير يمثلون للمرة الأولى في دراما رمضان

هشام الجخ في مسلسل "سره الباتع"

يخوض الشاعر المصري هشام الجخ، أولى تجاربه الفنية مع مواطنه المخرج خالد يوسف في رمضان، من خلال مسلسل "سره الباتع" الذي تدور أحداثه في عصرين مختلفين، الأول هو الحالي والثاني أيام الثورة الفرنسية نهاية القرن الـ18، وأحداثه مأخوذة من رواية "سره باتع" للأديب المصري الراحل يوسف إدريس.

ويجسد هشام الجخ في المسلسل، الذي يجمع عددًا كبيرًا من الفنانين المصريين، وأيضًا بعض الفنانين العرب، شخصية فلاح ضمن أحداث المسلسل يدعى "صابر".

"عنبة" في مسلسل "ألف حمد الله على السلامة"

ويشارك مطرب الراب الشعبي المصري مصطفى سعيد الشهير بـ"عنبة" للمرة الأولى في الدرما من خلال منحه دورًا في مسلسل "ألف حمد الله على السلامة" من بطولة الفنانة يسرا، والذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية.

ويجسد "عنبة" في المسلسل دور ابن سيدة تدعى منى السويسي، وهي بطلة العمل التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، والتي تعود بنجليها إلى مصر من الخارج بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أشادت يسرا بأداء مطرب الراب الشعبي، بالقول: "عنبة طلع جميل بشكل، وذكي ذكاء، وبيمثل بطريقة غير عادية، وتتخض من الإفيهات اللي بتطلع منه".

ياسين التهامي في مسلسل "ستهم"

ويشارك المنشد الديني المصري ياسين التهامي في مسلسل "ستهم" من بطولة الفنانة روجينا، والذي يناقش قصة حقيقية حدثت وقائعها فى الأقصر أقصى جنوب مصر، إذ تقوم بطلة العمل بخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال للقمة العيش.

ويظهر الشيخ ياسين التهامي في العمل، كمنشد ديني يرتبط به أبطال المسلسل روحيًّا، ويتابعونه في الليالي والحفلات التي يحييها في الموالد المنتشرة في ربوع مصر، ويلجؤون إليه للاستماع له، وحضور حفلاته عندما تضيق بهم الدنيا.