كيم كارداشيان تفكر في الزواج مجددا وإنجاب المزيد من الأطفال

كشفت النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان أنها لا تستبعد إنجاب المزيد من الأطفال، بعد انفصالها رسميا عن زوجها السابق كاني ويست في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وتحدثت كاردشيان البالغة من العمر 42 عامًا خلال برودكاست Goop مع النجمة جوينيث بالترو عن أحلامها في الزواج مرة أخرى وإمكانية إنجاب طفل خامس.

وبسؤالها عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، كشفت كيم أنها "تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحرا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت نجمة تليفزيون الواقع: "بصراحة، كان زواجي الأخير هو أول زواج حقيقي بالنسبة لي، في زواجي الأول كنت لا أعرف ما الذي يحدث، والثاني شعرت أنني أريد أن أتزوج لأن جميع أصدقائي كانوا في ذلك المكان وهذا هو المكان الذي كان ينبغي أن أكون فيه أنا أيضا".