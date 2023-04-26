فيلم "نابليون" يحظى بإشادة دور السينما الأمريكية

حظي فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت ومن إنتاج شركة "أبل" التي تعتزم عرضه عبر منصتها للبث التدفقي، بإشادة الحاضرين في افتتاح مهرجان "سينماكون" الذي يشكل ملتقى سنويًّا في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما الأمريكية.

ويؤدي دور نابليون بونابرت في الفيلم الممثل الحائز جائزة أوسكار خواكين فينيكس، نجم أمسية افتتاح المهرجان مساء الاثنين.

وستتولى استوديوهات "سوني بيكتشرز" توزيع الفيلم في دور السينما، ومن المقرر بدء عرضه في تشرين الثاني/نوفمبر في الصالات الأمريكية.

ويتناول الفيلم الذي يجمع بين السرد الملحمي والتاريخي، وحظي بإعجاب أصحاب دور السينما، معركة تنصب خلالها القوات الفرنسية بقيادة نابليون كمينًا لجيش العدو في بحيرة متجمّدة.

وقال رئيس "سوني بيكتشرز" توم روثمان، إن "مصطلح (ملحمي) هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند وصف الفيلم"، الذي أنتجته شركة "أبل أوريدجينل فيلمز".

وأشاد روثمان بمنصة البث التدفقي التي لم تكن حاضرة سابقًا في مهرجان "سينماكون".

ويركز الفيلم على بدايات الإمبراطور المستقبلي وكيف صعد إلى السلطة، بالإضافة إلى علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته عام 1796 وتؤدي شخصيتها الممثلة فانيسا كيربي.