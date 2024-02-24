"بنات ألفة" التونسي يفوز بجائزة "سيزار" لأفضل فيلم وثائقي

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، الجمعة، أن فيلم "بنات ألفة"، للمخرجة كوثر بن هنية، فاز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي.

والجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ 1976 هي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار التي تقدمها الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، يمزج الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق بين الوثائقي والدرامي، وهو مستوحى من قصة واقعية لسيدة تدعى ألفة ولديها أربع بنات، وتشارك في بطولته الممثلة هند صبري مع بعض الشخصيات الحقيقية للقصة.