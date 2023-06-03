وفاة نجمة أفلام "فاسبيندر" الممثلة الألمانية مارغيت كارستنسن

توفيت الممثلة المسرحية والسينمائية الألمانية مارغيت كارستنسن، نجمة أفلام المخرج راينر فيرنر فاسبيندر، عن عمر يناهز 83 عاما، على ما أعلن وكيل أعمالها الجمعة.

ومن أبرز أعمال الفنانة الألمانية، توليها البطولة عام 1972 في فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة" لهذا المخرج.

وجسّدت مارغيت كارستنسن في هذا الفيلم دور امرأة نرجسية على علاقة عاطفية بامرأة تصغرها سناً (هانا شيغولا)، ونالت عن هذا الدور جائزة سينمائية ألمانية.