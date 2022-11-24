وفاة الفنان التشكيلي المصري حسن الشرق

توفي يوم الأربعاء، الفنان التشكيلي المصري حسن الشرق، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في منزله بقرية زاوية سلطان بشرق النيل في محافظة المنيا جنوبي مصر.

ونعى الشرق عدد كبير من الكتاب والمثقفين عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن صدمتهم "للرحيل المفاجئ لفنان صاحب بصمة كبيرة في مجال الفن التشكيلي داخل مصر وخارجها".

ونشأ الفنان الراحل حسن الشرق في صعيد مصر، وبأدوات بسيطة من الطبيعة وألوان صنعها بنفسه، وبدأ رحلته مع موهبته، التي ظلت حبيسة داخل قريته 25 عاما، إلى أن جاءته فرصة للانتشار موثقا الحياة الشعبية المصرية، بألوانها المبهجة، ليكون سفيراً لمصر، وشاهداً على ثقافتها.

ولد الراحل في 28 مايو 1949 في زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، واسمه حسن عبد الرحمن حسن، وشهرته "حسن الشرق"، كان والده يعمل جزاراً، وهو الابن الأكبر لستة أشقاء.

يُعد الفنان حسن عبدالرحمن، أحد أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم، إذ تم تصنيفه في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن كوكبة من الرسامين، رغم أنه لم يكمل تعليمه منذ الابتدائية.