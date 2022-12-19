وفاة الفنان المصري هشام الشربيني
غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنان المصري هشام الشربيني، بعد تعرضه لأزمة صحية.
وأعلن الفنان المصري الشاب محمد يوسف، وفاة مواطنه وزميله هشام الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، معلقا بالقول "لا حول ولا قوة الا بالله، هشام الشربينى فى ذمة الله.. الفاتحة".
وهشام الشربيني من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، درس في أكاديمية الفنون، ودخل الوسط الفني عبر بوابة الإخراج التلفزيوني، حين عمل مساعدًا للمخرج في مسلسل الغربة الذي عرض عام 1977، ثم مسلسل “حارة الشرفا” العام 1986.
اتجه الفنان الراحل للتمثيل بداية التسعينيات، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، حيث شارك في قرابة الـ90 عملا فنيا ما بين التلفزيون والسينما والمسرح.
أبرز مشاركاته في الدراما التلفزيونية كانت في “حكاية شفيقة ومتولي” الذي عرض العام 1993، من بطولة معالي زايد وعبدالله غيث وسميحة أيوب، و"الفتح المبين" عام 2000، و"قضية رأي عام" عام 2007 بطولة يسرا ورياض الخولي، و"أدهم الشرقاوي" عام 2009 مع محمد رجب، والجزأين الأول والثاني من مسلسل “الجماعة” عامي 2010 و2017.
كما شارك الشربيني مع محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011، ومع نور الشريف في الجزء الثالث من مسلسل "الدالي" عام 2011، و"سلسال الدم" عام 2015 مع عبلة كامل، ومع عادل إمام في مسلسل “مأمون وشركاه” عام 2016، وغيرها من المسلسلات كان آخرها قبل عامين، عندما شارك في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي عرض عام 2020 مع منة شلبي وآسر ياسين.
وفي السينما، قدم الفنان الراحل نحو 10 أفلام أبرزها “خالي من الكولسترول” عام 2005، و"تيتة رهيبة" عام 2012، و"تتح" عام 2013، و"الشتا اللي فات" عام 2013، و"الحفلة" عام 2013، و"هز وسط البلد" عام 2015.
كما قدم هشام الشربيني في المسرح بضع مسرحيات على المسرح القومي، منها “الملك لير” التي عرضت عام2001، و"المحروسة والمحروس" عام 2013، إضافة إلى مشاركته في بضع فوازير منها “مسلسليكو” مع محمد هنيدي والتي عرضت في رمضان عام 2013.