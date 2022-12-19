وفاة الفنان المصري هشام الشربيني

أبرز مشاركاته في الدراما التلفزيونية كانت في “حكاية شفيقة ومتولي” الذي عرض العام 1993، من بطولة معالي زايد وعبدالله غيث وسميحة أيوب، و"الفتح المبين" عام 2000، و"قضية رأي عام" عام 2007 بطولة يسرا ورياض الخولي، و"أدهم الشرقاوي" عام 2009 مع محمد رجب، والجزأين الأول والثاني من مسلسل “الجماعة” عامي 2010 و2017.

كما شارك الشربيني مع محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011، ومع نور الشريف في الجزء الثالث من مسلسل "الدالي" عام 2011، و"سلسال الدم" عام 2015 مع عبلة كامل، ومع عادل إمام في مسلسل “مأمون وشركاه” عام 2016، وغيرها من المسلسلات كان آخرها قبل عامين، عندما شارك في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي عرض عام 2020 مع منة شلبي وآسر ياسين.