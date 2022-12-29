بعد إصابته البالغة.. الملحن اللبناني سمير صفير يقاضي فندقا في مصر

وكان صفير تعرض لحادث مروع أثناء تواجده في مصر من أجل التحضير لعمل فني، أسفر عن بتر أذنه اليسرى وفقد السمع بها، وإصابته بكسر بالجمجمة وغيرها من إصابات بالغة.

وأصدر سمير صفير يوم الأربعاء بيانا جاء فيه: "إن الحادث المؤسف الذي تعرّضتُ له بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢ في القاهرة، بعد انزلاقي على درج الجاكوزي في النادي الرياضيّ التابع للفندق، وحيث تبيّن أنّ المكان لا يراعي إطلاقاً شروط السلامة العامة للذين يرتادونه، أجد نفسي مضطرّاً إلى اتّخاذ طريق المداعاة القانونية نتيجة إصابتي البالغة جدّاً".

وأضاف: "ما زلت أعاني وأتابع علاجي من أضرارها حتى تاريخه، دون اكتراث إدارة الفندق لما حلّ بي".

وتابع: "أوكلت مكتب الأستاذ المستشار طارق الكاشف في القاهرة في مصر، للمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، محتفظا بحقي في مقاضاة إدارة الفندق في مصر، وفي الإدارة العامة العالمية".