علي السبع لـ"إرم نيوز": عشقت التمثيل بسبب "بهلوان"

ينتمي مسلسل "جريمة منتصف الليل" إلى دراما الإثارة والتشويق.. هل تستهويك هذه النوعية من الأعمال؟

يستهويني كل ما يخرج من القلب ويصل إلى القلب، بصرف النظر عن نوعية القالب الدرامي، أما ما يخرج فقط من اللسان فهو لا يتجاوز الأذن.

إذن ما الذي أثار حماستك لهذا العمل تحديدًا؟

فريق العمل يضم نخبة من الأسماء المرموقة بقيادة المخرج عصام شعبان والمؤلف صاحب الباع الطويل محمد الغيطي، فضلًا عن الأساتذة الكبار من الفنانين، مثل صلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز وعفاف شعيب.

لم تذكر اسم بطلة العمل رانيا يوسف؟

بالطبع هى نجمة محبوبة وأخت فاضلة على خلق وصاحبة مواقف، وأسعدني الحظ بالتعرّف إليها عن قرب لأكتشف معدنها الإنساني الرائع.

كيف كانت تجربة تعاونك مع فريق المسلسل؟

تجربة أكثر من رائعة. انصهرنا جميعًا في بوتقة الحب والمشاعر الإنسانية الدافئة، وهذا بالنسبة لي معيار شديد الأهمية لنجاح أي تجربة فنية أخوضها.

تجسد دور مدرس مصري " صعيدي" لكن كيف قدمت اللهجة الصعيدية بتمكن واقتدار أدهش صناع العمل أنفسهم؟

هذه ليست المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية صعيدية، فقد حدث هذا من قبل في فيلم "السلاحف" وهو إنتاج مصري 1996، بطولة سمير غانم، وقدمت فيه شخصية عمدة من الصعيد. وأذكر أن الفنان سعيد عبد الغني الذي كان يكتب أيضًا نقدًا فنيًّا اندهش للغاية من مدى اتقاني لتلك اللهجة.

ما سر اتقانك للهجة الصعيدية؟

أنا شديد الشغف بالفن المصري وتربيت عليه منذ الصغر وتعلمت جميع اللهجات، مثل "الصعيدية" و "البورسعيدية" و"الإسكندرانية" من السينما المصرية.

شخصية المدرس الذي تجسدها يقسو على ابنته ما يؤدي إلى انحرافها.. ثمة رسالة؟

لا بديل عن الحب والاحتواء في التعامل بين الأب وأبنائه، بل في التعامل بين الزوج وزوجته، كم مرة عانق الأب ابنه، كم مرة أهدى الزوج زوجته وردة؟ أطرح مثل هذه الأسئلة على الآخرين ودائمًا ما تأتي الإجابات مخيبة للآمال.

كيف كانت بدايتك مع الفن؟

نشأت في أسرة من الأعيان في فيلا من طابقين. وكان يمر بنا في الطابق العلوي حيث المجلس بهلوان طريف يقدم فقرة من الاستعراضات المسلية. وكنت حين أنزل للطابق السفلي لأحضر المشروبات وبعض الأطعمة، كانت نساء العائلة يسألنني "وإيش سوى البهلوان" فأقلد لهم حركاته وأتقمص شخصيته ومن هنا بدأت علاقتي بفن التمثيل الذي عشقته بسبب شخصية هذا البلهلون.

حصلت على 37 جائزة وتكريما، أيُّها أقرب إليك؟

أجمل تكريم حصلت عليه جاءني من فتاة صرخت إعجابًا حين سمعت اسمي ضمن المكرمين بأحد المهرجانات، وكانت المفارقة أنها تعشق التصوير الفوتوغرافي رغم أنها كفيفة. إنها "أمجاد المطيري" التي حاولت أن أسهم في توصيل تجربتها للعالم.