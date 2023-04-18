أثارت استياءً واسعًا.. هل فشلت الدراما الأردنية في موسمها الرمضاني؟

وقال الفنان الأردني زهير النوباني، إن "هناك تراجعًا في محتوى الدراما الأردنية، سواء على مستوى المضمون أوعلى مستوى الشكل الفني أيضًا".

وعزا النوباني ذلك في مقابلة مع "إرم نيوز"، إلى "عدم رعاية المواهب والطاقات الفنية وعدم وضع إستراتيجية رسمية لقطاع الدراما، إضافة إلى عدم وضع إستراتيجية رسمية للقطاع، رغم أن له أبعادًا سياسية واقتصادية وسياحية".

واعتبر أن "هذا القطاع مهمل وتحديدًا من قِبل الجهات الرسمية، إذ يجب على التلفزيون الرسمي الأردني تقديم أعمال تلفزيونية ذات سوية عالية، وتشجيع المنتجين على ذلك"، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمواهب والقدرات الفنية، سواء كتمثيل وكتابة وإخراج.

وأكد النوباني أن "الأعمال الدرامية في موسم رمضان الأخير تراجعت بشكل لافت، رغم وجود محاولات من شركات إنتاج خاصة لتقديم أعمال ذات سوية عالية، لكننا لم نوفق في ذلك، مشيرًا إلى وجود "خلل في إدارة هذا الملف الفني الهام".

فقدت بريقها وألقها

نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق، ساري الأسعد عبر عن أسفه لتراجع الدراما الأردنية، خصوصًا التي أنتجت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك "طرحًا لأعمال غير مدروسة وغير مكتوبة بشكل صحيح وبعيدة عن الواقع"، لكن الأهم من ذلك "عدم وجود محترفين خلف هذه الأعمال"، بحسب رأيه.

وقال الأسعد في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "بعض الأعمال الدرامية باتت تُفرض علينا كجمهور أردني، وفقدت الدراما كثيرًا من ألقها وبريقها"، لافتًا إلى أن الأعمال التي تقدم "لا علاقة لها بالواقع ولا الجمهور الأردني، الذي لا يرى نفسه فيها".

ورفض نقيب الفنانين الأسبق تحميل جهة محددة مسؤولية فشل كثير من الأعمال الدرامية، لكنه أشار إلى دور يضطلع به من يقوم على "كتابة وإنتاج وإخراج" هذه الأعمال، وقدرته في تقديم دراما على سوية عالية.

وحول دور نقابة الفنانين إزاء تراجع سوية الأعمال الدرامية، أوضح الأسعد أن النقابة "هي مظلة للفنان، ومسؤولة عن الذوق العام، لكنها لا تستطيع الوقوف بوجه شركات الإنتاج التي باتت تصنع من نجوم السوشيال ميديا فنانين"، خصوصًا أن هناك أسسًا يجب أن يخضع لها الفنان قبل الظهور على شاشة التلفزيون".

إستراتيجية ورؤية فنية

وأضاف: "إذا لم يكن الفنان صاحب رسالة محترمة لها علاقة في القيم، عليه أن يتجه إلى عمل آخر غير الفن والتمثيل"، مناشدًا "المسؤولين عن المشهد الثقافي في الأردن بأن يوكلوا المهام لأهلها الحقيقيين".

كما طالب بـ"الالتقاء مع شركات لبناء إستراتيجية وخطة ورؤية للسنوات المقبلة، فهناك أعمال درامية لها علاقة بواقعنا ومشاكلنا والمواطن الأردني، وهناك روايات يمكن تحويلها إلى أعمال درامية، وعدم ربطها بشهر رمضان".

مشوح وملوح

واحتل المسلسل الكوميدي "مشوح وملوح" الذي عرض على شاشة التلفزيون الأردني خلال أيام شهر رمضان، مساحة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بانتقادات كبيرة.