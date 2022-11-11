كيف علق الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان على عودة "طاش"؟

بادر كل من الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان في التعليق على إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عودة مسلسل "طاش ما طاش" بأجزاء جديدة.

وعبر الفنان ناصر القصبي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" عن أمنيته في أن يكون الجزء الجديد، قادرا على تقديم شيء مختلف.

وشدد على أن فكرة إطلاق أجزاء جديدة من "طاش ما طاش" انطلقت بمبادرة من رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.