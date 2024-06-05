الإفتاء المصرية تحذّر من دعوات ذبح الأضاحي في أفريقيا

حذّرت دار الإفتاء المصرية من الانسياق وراء دعوات لذبح أضاحي عيد الأضحى في دول أفريقية بذريعة أن التكلفة ستكون أقل، وقالت إن الجهات التي تقف وراء تلك الدعوات ليست محل ثقة، كما أن الأمر سيؤثر سلبًا على التكافل الاجتماعي الذي يحققه ذبحها في مصر.

وتحت عنوان "مهم جدًا عن الأضحية"، أصدرت الدار بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت فيه إنها رصدت العديد من الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو المصريين إلى ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك في عدد من الدول الأفريقية من خلال بعض الجمعيات المجهولة بدعوى رخص ثمنها عن الأضاحي في مصر.

وأضاف البيان أن انتشار مثل تلك الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، ما يجعلها مثار شبهات، خاصةً مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تمَّ إثباته من قِبل عدد ممَّن تعرضوا للنَّصْب.

وأهابت دار الإفتاء بالمصريين عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي اعتبرت أنها تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، قائلة إن "هناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماع-ي بين أبناء الوطن".