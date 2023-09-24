مشاكل فنية تؤجل إطلاق صاروخ "آريان 6" الفضائي

أجلت وكالة الفضاء الأوروبية " ESRO" موعد الإطلاق الأول لصاروخ "آريان 6" الفضائي الثقيل، والذي كان من مقررًا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأفاد في بيان صادر عن الوكالة أنه بسبب اكتشاف مشكلات فنية في الصاروخ تقرر تأجيل عملية إطلاق صاروخ "آريان 6" إلى الفضاء، وكانت من المفترض أن تتم في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفق البيان فقد تم اكتشاف بعض المشكلات، خلال التحضيرات لاختبار الصاروخ "ومن الضروري إجراء بعض الأبحاث قبل إطلاق الصاروخ"، موضّحا أن المشكلات التي لاحظها الخبراء كانت في المنظومة التي تحافظ على ثبات الصاروخ بعد الإقلاع.

يذكر أن وكالة الفضاء الأوروبية، وافقت سابقًا على تمويل مشروع "آريان 6" بـ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستُنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية.