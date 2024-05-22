كوميدي إسرائيلي يطلب حجزًا بفندق لبناني.. والموظف يباغته برد لاذع (فيديو)

تلقى كوميدي شهير في إسرائيل ردًّا لم يكن بحسبانه من موظف فندق في بيروت العاصمة اللبنانية، أوقعه بموقف محرج خلال فقرة من المفترض أنها كوميدية.

الكوميدي الإسرائيلي إيلي يازبان اتصل خلال برنامج على القناة 12 الإسرائيلية، بموظف فندق "سيزرز بارك" بيروت، يسأله إذا كان متوفرًا مكان لقرابة 60 ألف نفر (شخص)، يريدون الخروج من إسرائيل بسبب الصواريخ التي تلقى عليهم من عدة جبهات.

وفيما تعالت ضحكات من الاستوديو، سأل الموظف اللبناني، للتأكد، المتصل (الكوميدي الإسرائيلي) من أين أنت فأجابه من إسرائيل، ليتلقى ردًّا لاذعًا أوقف الضحك، قائلًا له: "حبيبي روح على جهنم".