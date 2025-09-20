logo
بجائزة "الأفضل".. تكريم أحمد العوضي في لبنان (فيديو)

حصد الفنان أحمد العوضي جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان "الأفضل" الذي أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب العوضي عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى أن قيمة هذا التكريم تنبع من كونه يأتي في بلده الثاني لبنان.

بفضل ربنا وبدعم اخواتي♥️♥️ افضل ممثل عربي ٢٠٢٥ في مهرجان الافضل ب لبنان ♥️♥️

ونشر العوضي مقطع فيديو يوثق لحظة التكريم، في "مهرجان أفضل الدولي" بلبنان، عبر حسابه في "فيسبوك".

وعلق الفنان المصري على مقطع التكريم بالقول: "بفضل ربنا وبدعم إخواتي أفضل ممثل عربي 2025 في مهرجان الافضل ب لبنان ".

