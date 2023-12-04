التصدي لتغير المناخ.. دور حيوي جديد للجامعات

منذ إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) في عام 2015، أعادت الجامعات تحديد دورها، إذ باتت تركّزعلى وظيفة الخدمة الحيوية للتعليم العالي في تعزيز التقدم البيئي داخل الدول، وفق تقرير نشره " يونيفرستي وورلد نيوز ".

وقال التقرير، إن الجامعات شهدت تطورًا كبيرًا في أدوارها المجتمعية عبر الزمن، ولم تعد تركز فقط على النشاطات التعليمية فمسؤوليات الجامعات المعاصرة واسعة النطاق.

وأضاف التقرير، أن أهداف التنمية المستدامة تعمل على توحيد الحكومات والصناعات والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الإنسانية الملحة وحماية صحة الأرض. لذا، فإن توسع الجامعات وإدراج التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) في مجالاتها التعليمية والبحثية والخدمية هو خطوة محورية نحو بناء عالم أكثر إنصافًا واستدامة.

ويشمل التعليم من أجل التنمية المستدامة مجموعة واسعة من القضايا تشمل الفقر، والمساواة، والتعليم، والصحة، والسلام، والبيئة، إضافة إلى تغير المناخ باعتباره وجهًا مترابطًا مع جميع هذه التحديات.

ولفت تقرير " يونيفرستي وورلد نيوز " إلى أن الجامعات تجري البحوث الأساسية، لتغطي مجالات، مثل: الممارسات الزراعية المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير طاقة متجددة نظيفة وبأسعار معقولة.

ومن خلال دمج أهداف التنمية المستدامة، تصبح الجامعات بمثابة عوامل محفزة في رعاية جيل مجهز بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، وهي بمثابة مراكز لتوجيه المبادرات والمساعي البحثية الرامية إلى معالجة المشاكل الأكثر صعوبة التي تواجهها البشرية، وبالتالي تعزيز مرونة المجتمع ضد تغير المناخ.