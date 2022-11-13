من هو الموسيقار المصري الراحل محمد سلطان؟



غيَّب الموت، مساء الأحد، الممثل والموسيقار المصري البارز محمد سلطان، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وكان "سلطان" قد تعرض قبل أيام لأزمة صحية نتيجة المرض الناتج عن التقدم في العمر، أدخلته مستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخله، ليترك خلفه مكتبة موسيقية كبيرة، قدم خلالها ألحانه لكبار الفنانين في الوطن العربي، من بينهم زوجته الراحلة فايزة أحمد.



ووُلد محمد سلطان، في 20 يوليو 1937، بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، وحصل على ليسانس الحقوق، العام 1960، بعدما ترك الكلية البحرية.



وشق الفنان الراحل طريقه إلى الفن في البداية عبر بوابة التمثيل في ستينيات القرن الماضي، عندما شارك، في العام 1962، في أفلام “دنيا البنات” مع الفنان الراحل رشدي أباظة، وماجدة، و"يوم بلا غد" مع فريد الأطرش، ومريم فخر الدين، وزكي رستم، و"من غير ميعاد" مع نادية لطفي، وسعاد حسني.



كما شارك سلطان كممثل في أفلام “الناصر صلاح الدين”، و"عائلة زيزي" العام 1963 و“الباحثة عن الحب” و"كريم بن الشيخ" العام 1964، و"مدرس خصوصي" و"جدعان حارتنا"، العام 1956، و"كم أنت حزين أيها الحب"، العام 1980، مع كبار الفنانين المصريين والعرب.



وبرزت موهبة الفنان الراحل في الموسيقى، وكانت له العديد من البصمات الفنية المميزة في عشرات أفلام الزمن الجميل، كما أنه تعلم العزف على العود والبيانو من أيام طفولته، حيث نشأ في منزل محب للفن، وكانت والدته محبة للفن وتجيد العزف والغناء.



وكان محمد سلطان دائم الحديث عن وقوف الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب بجواره، حيث ساعده في الدخول لعالم صناعة الموسيقى.



ولحّن محمد سلطان لكبار المطربين في الوطن العربي، كما كانت ألحانه لها بصماتها المتميزة في عشرات الأفلام التي أثرت الساحة الفنية العربية، عندما شارك بالألحان والموسيقى التصويرية، من بينها أفلام: "الحلال والحرام"، العام 1985 و"النمر والأنثى" العام 1987، و"الثعابين" العام 1985، و"الراقصة والسياسي" العام 1990، وغيرها.



وتزوج من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، ولحّن لها أشهر أغانيها منها: "غريب يا زمان" و"رسالة إلى امرأة"، و"قاعد معايا"، و"أخد حبيبي"، واستمر زواجهما 17 عامًا حتى توفيت في سبتمبر 1983، وأثمر عن اثنين من الأبناء طارق وعمرو، اللذين يعملان في مجال الطب، ويعيشان حاليًا في فرنسا.

