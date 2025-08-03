آخرهم "مداهم 777".. ما هي تهم "سوزي الأردنية" وأم مكة وأم سجدة؟

ألقت قوات الأمن المصرية خلال الأيام الأخيرة القبض على عدد من أبرز البلوغرز ومشاهير تطبيق "تيك توك" في مصر، والذين ارتبطت أسماء بعض منهم بشبهات الاتجار بالأعضاء وجرائم قتل.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على البلوغر محمد خالد صاحب حساب "مداهم 777" وقبله بساعات اعتقلت الشابة مريم أيمن صاحبة لقب "سوزي الأردنية"، وقبل ذلك بيوم اعتقلت "أم مكة" بائعة الفسيخ وزوجها بعد اعتقال "أم سجدة".

وبدأت الحملة الأمنية على البلوغرز والمشاهير في مصر بعد بلاغات قدمها عشرات المحامين، عقب اشتعال قضية تجارة الأعضاء والاتجار بالبشر وحالات وفاة غامضة، فجرتها مروة يسري التي تسمي نفسها "بنت الرئيس مبارك"، والتي كانت أول من ألقي القبض عليه في الحملة.

وأصدرت الداخلية المصرية بيانات توضيحية بشأن حيثيات القبض على المذكورين والتهم الموجهة إليهم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التحقيقات حتى الوصول لحقيقة ما يتم ترويجه والاتهامات الموجهة للمشتبه بهم.

وفيما يتعلق بالبلوغر "مداهم 777" قالت الداخلية، في بيان لها، إنه ألقي القبض عليه "لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة".

وأضافت أن لحظة القبض عليه كان "بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية وكمية من مخدريْ الحشيش والأفيون"، مؤكدة أنه "بمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطي".

وفيما يتعلق بالبلوغر "سوزي الأردنية"، فتم القبض عليها "لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب بيان الداخلية.

وقالت الداخلية إن "سوزي الأردنية"، كما ورد في البيان، "اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".

وبالنسبة للمدعوتان "أم مكة" بائعة الفسيخ كما يطلق عليها، و"أم سجدة" فوجهت لهما تهم "نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما".