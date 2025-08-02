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يريد "ضمانات".. هل يسلّم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قريباً؟

يريد "ضمانات".. هل يسلّم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قريباً؟
فضل شاكرالمصدر: إنستغرام
محمد بركة
محمد بركة
02 أغسطس 2025، 3:33 م

تطرَّق الفنان محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن نوايا والده بشأن احتمال تسليم نفسه للقضاء والسلطات المختصة، وعما إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك قريباً. 

وأوضح محمد أن "الفكرة ليست جديدة كما يُشاع، بل مطروحة منذ وقت طويل، إلا أن تنفيذها مشروط بتأمين الضمانات القانونية والأمنية"، وفق قوله.

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وأشار، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن "والده يفكر بجدية في اتخاذ هذه الخطوة"، مؤكدًا أن "المسألة ليست مجرد نية عابرة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "النية موجودة منذ فترة، لكن القرار يحتاج إلى توقيت مناسب، وظروف آمنة"، لافتاً إلى أن "عائلته تضع ثقتها في القضاء، وتأمل بأن تظهر الحقيقة، وتثبت براءة والده بعد سنوات طويلة من المعاناة".

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وتأتي تصريحات نجل شاكر في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب لحظة تسليم فضل شاكر نفسه رسميًا، وسط أنباء عن تضييقات متزايدة يتعرض لها داخل مخيم "عين الحلوة". 

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