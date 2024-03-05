غلاء الأسعار في مصر يتحول إلى نكات "سوشيالية"

مواطن مصري بسيط ذهب لشراء اللبن مستبشرا بانخفاض سعره بعد الانفراجة التي شهدتها أزمة الدولار، فوجد سعره قد ارتفع، فتعجب وسأل البائع عن السبب في ظل ارتفاع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" مقابل نظيرتها الأجنبية، فرد عليه البائع: الجاموسة ليست مقتنعة.

هكذا سخر المصريون من المشكلة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، ولأن اللبن هو أحدث ضحايا موجة الغلاء التي تضرب البلاد حاليا؛ فقد حظي بنصيب الأسد من عاصفة النكات التي اجتاحت مواقع السوشال ميديا.

وفي هذا السياق، دعا بعضهم إلى إعادة النظر في العديد من النصائح و المفاهيم التي بدت في السابق من المسلمات، ومنها "لا تبك على اللبن المسكوب"، الذي أصبح انسكابه على الأرض مصيبة كبرى تستحق البكاء بحرارة، وذرف الدموع الحارة بعد "التسعيرة" الجديدة.