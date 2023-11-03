السلطات المغربية تعلن عن اكتشافات أثرية مهمة

أعلنت السلطات المغربية، عن اكتشافات أثرية مهمة بموقع شالة التاريخي، بعد إجراء أعمال الحفريات من قبل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

جاء ذلك في إطار مشروع الأبحاث الأثرية بموقع شالة الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في شهر أبريل 2023، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للوزارة.

وكان الهدف من هذه الأبحاث التعرف على امتداد وحدود مدينة سلا المورية - الرومانية، وعلى نظامها الدفاعي وتحديد مرسى المدينة القديم.

وقال مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد الجليل بوزوغار، إن "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها ميناء لمدينة مورية- رومانية، وهو أمر يكتسي أهمية كبيرة ليس للتاريخ المغربي فقط، وإنما لتاريخ البحر الأبيض المتوسط عموما".