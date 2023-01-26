ألعاب الفيديو .. ظاهرة تنتشر بين 85% من كبار السن

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت هذه الصيحة الآخذة في الانتشار أثناء عمليات الإغلاق إبان جائحة كورونا، لكنها ما زالت مستمرة لغاية الآن، إذ يستخدم العديد من المسنين ألعاب الفيديو بانتظام لإبقاء أذهانهم نشطة.

كما كشفت دراسات حديثة عن وجود فوائد لممارسة كبار السن لألعاب الفيديو، حيث تعزز قدراتهم العقلية وتقي من الخرف.

وبحسب نتائج الدراسة التي شملت ألف مشارك، فإن 42% من الجيمرز المسنين يستخدمون ألعاب الفيديو للتقرب مع أفراد الأسرة من جميع الأعمار وقضاء الوقت معهم، بينما يحب 51% منهم اللعب بمفردهم.

وتشير الإحصائيات إلى أن 42% من هواة ألعاب الفيديو المسنين، يستمتعون باللعب مع أبنائهم أو أحفادهم، في حين يلعب 44% منهم مع شركائهم.