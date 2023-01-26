ألعاب الفيديو .. ظاهرة تنتشر بين 85% من كبار السن
كشفت دراسة جديدة أن انتشار ظاهرة ألعاب الفيديو لم تعد تقتصر على المراهقين فقط، وإنما أصبحت تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة بين المسنين فوق سن الـ 65 عامًا.
وكشفت دراسة جديدة حديثة أجرتها شركة "سامسونغ" في المملكة المتحدة، أن 85% من كبار السن فوق سن 65 عامًا، أصبحوا يلعبون ألعاب الفيديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما يلعب 36% منهم كل يوم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت هذه الصيحة الآخذة في الانتشار أثناء عمليات الإغلاق إبان جائحة كورونا، لكنها ما زالت مستمرة لغاية الآن، إذ يستخدم العديد من المسنين ألعاب الفيديو بانتظام لإبقاء أذهانهم نشطة.
كما كشفت دراسات حديثة عن وجود فوائد لممارسة كبار السن لألعاب الفيديو، حيث تعزز قدراتهم العقلية وتقي من الخرف.
وبحسب نتائج الدراسة التي شملت ألف مشارك، فإن 42% من الجيمرز المسنين يستخدمون ألعاب الفيديو للتقرب مع أفراد الأسرة من جميع الأعمار وقضاء الوقت معهم، بينما يحب 51% منهم اللعب بمفردهم.
وتشير الإحصائيات إلى أن 42% من هواة ألعاب الفيديو المسنين، يستمتعون باللعب مع أبنائهم أو أحفادهم، في حين يلعب 44% منهم مع شركائهم.
ويزداد ميل المسنين لممارسة ألعاب الفيديو خلال فصل الشتاء، بسبب صعوبة مغادرة المنزل، لكن هذه الصيحة لم تنشأ بسبب تحفيز أقاربهم فقط، حيث كشف 25% أنهم يلعبون لإبقاء عقولهم مشغولة، في حين قال 23% إن ألعاب الفيديو تساعدهم على نسيان الهموم، في حين كشف 20% أنها تحسن مزاجهم.
وقال جرايم ليتل، رئيس قسم العرض في "Samsung Electronics UK": "أصبحت قوة التكنولوجيا على ربط الناس واضحة أثناء وباء كورونا، ومن الرائع أن نرى كبار السن يحتضنون العالم الافتراضي ويستمرون في العادات الجديدة التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة".