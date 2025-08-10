لماذا يجب عدم غسل بعض الدمى المحشوة في الغسالة؟

غالبا ما يحتاج الآباء إلى تنظيف دمى أطفالهم المحشوة، والتي تتسخ بسرعة بسبب السقوط على الأرض أو بالطعام. وعلى الرغم من أن وضعها في الغسالة قد يبدو حلاً سهلاً، إلا أن الخبراء يحذرون من أن ذلك قد يتلف بعض الدمى بشكل لا يمكن إصلاحه.

وتقول ريبيكا جاكمان، باحثة أولى في موقع ?Which، إن بعض الدمى القطنية يجب غسلها يدويا فقط للحفاظ على حالتها. وتنصح بضرورة التحقق من تعليمات الغسيل الموجودة على الملصق؛ إذ يُصنّف بعضها بوضوح على أنه مخصص للغسل اليدوي. فغسلها بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى تلف الزينة الحساسة مثل العيون البراقة، أو الفرو، أو الأقمشة المزخرفة.

وتشمل المخاطر الرئيسة للغسيل في الغسالة التلف الناتج عن دورات العصر، وحرارة المجفف، والمنظفات القاسية، وكلها يمكن أن تضعف المواد المستخدمة وتصيب بنية اللعبة بالضرر. والدمى التي تحتوي على تطريزات، أو ترتر، أو دانتيل، أو شراريب تكون عرضة بشكل خاص للتلف، وكذلك المصنوعة من الفرو، الجلد، الشامواه، الفيلفت، أو الرايون، حيث يُفضّل إرسالها إلى التنظيف الجاف.

ويوصي الخبراء باستخدام مناديل الأطفال أو قلم مزيل البقع للتنظيف الموضعي عند وجود بقع بسيطة. أما إذا كانت اللعبة بحاجة إلى تنظيف كامل، فمن الأفضل غسلها يدويا باستخدام صابون خفيف وماء بارد، وتركها لتجف في الهواء. ويُحذَّر بشدة من استخدام المجفف أو تعريضها لأي حرارة عالية.

وعادة ما يرتبط الأطفال عاطفيا بهذه الدمى، وقد يكون تلفها أثناء الغسيل مؤلما لهم. لذا، فإن اتباع تعليمات التنظيف الصحيحة يساعد في الحفاظ على هذه الألعاب المحببة من دون تعريضها للخطر.

