مصر.. إصابة 46 طالبا إثر انهيار مسرح في "الوادي الجديد"

أصيب 46 طالبا بجروح طفيفة، الاثنين، جراء انهيار مسرح سيرك في محافظة الوادي الجديد، جنوبي مصر.

وتلقت المباحث العامة والحماية المدنية إخطارا يفيد بانهيار مسرح سيرك، أقيم في ساحة بمحافظة الوادي الجديد، وأسفر عن إصابة العشرات، معظمهم من الأطفال، إذ جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن جميع الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الخارجة التخصصي طفيفة.

ووجه الزملوط، في بيان صدر عنه، إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد في مستشفيات مدينة الخارجة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.