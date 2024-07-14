نعت نقابة الفنانين في سوريا، الفنان والكاتب أحمد السيد "1957 – 2024"، الذي رحل عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

ويعتبر السيد صاحب تجربة طويلة، تمتد 40 عاماً في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، مارس خلالها كتابة السيناريو والتمثيل، واشتهر بمقاربة العناوين الجادة المتصلة بحياة الناس.

كتب السيد العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون، مثل "عودة غوار"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، و"يوميات التاريخ الاسلامي"، إضافة إلى مشاركته في وإنجاز نصوص عدة أعمال درامية معروفة، مثل "زرقاء اليمامة"، و"حلاق حارتنا". كما كتب مسلسل "الصديقات" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتسبب بجدل بين المتابعين.

وفي الإذاعة، تمكن السيد من تكوين رصيد كبير من التمثيليات الإذاعية مثل "يوميات شو عم يصير"، و"محكمة الضمير"، و"خزانة العرب"، و"حزورة رمضان"، و"ظواهر مدهشة"، و"هنّ في عيون الأدب"، و"قصة في تمثيلية" وغيرها.

ويعتبر السيد، من أوائل كتاب المونودراما الإذاعية، وقد استمر برنامجه الإذاعي "محكمة الضمير"، أكثر من 17 عاماً، وشارك فيه الكثير من نجوم الدراما السوريين، كما نال العديد من الجوائز المحلية والعربية.

واشتهر السيد، بمحبته للمسلسلات الإذاعية، التي وصفها في لقاءاته، بالامتحان الصعب للكاتب والمخرج، بسبب اقتصارها على التواصل مع المتلقي صوتياً.