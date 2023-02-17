شبيه "بوباي" ينال أكثر من مليون متابع على "تيك توك"

ونال جيف شهرة واسعة على منصة "تيك توك" مؤخرا، بعد حصوله على أكثر من 1.3 مليون متابع، وذلك بعد أن استعرض ضخامة ذراعيه في فيديوهات طريفة.

وقال جيف: "عندما يرونني بعض الناس في الشارع يتجمدون لمدة دقيقة، وبعضهم يرفض الحديث معي".

وأضاف: "أعرف على الفور عندما يلاحظني أحدهم، يصبح وكأنه لا يصدق ما يراه أمامه".

وتابع: "الأطفال هم الأقرب إلى قلبي، فهم ليسوا خجولين، تراهم يقتربون مني ويسألونني: ما سبب ضخامة يديك؟.. أحب صراحتهم".