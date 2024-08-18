ألقى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما في ريف دمشق القبض على عصـابة تستدرج أشخاصًا عن طريق فتاة تُخدّرهم ثم تسلبهم ما بحوزتهم في المزارع المتطرفة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد المواطنين ادَّعى إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بإقدام أشخاص مجهولين على الدخول إلى مزرعته ليلاً أثناء وجوده مع إحدى الفتيات التي تعرَّف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم سلـبه ما بحوزته بعد أن تم تخديره من قبل هذه الفتاة.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة من قبل مركز الأمن الجنائي المذكور تم التوصل إلى هوية الفتاة، حيث تم إعداد كمين لها وإلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على التنسيق مع عصابة سرقة مؤلفة من 5 أشخاص والتواصل مع شبان والتعرّف عليهم عن طريق الهاتف، والذهاب برفقتهم إلى المزارع، حيث تضع الفتاة مادة مخدرة لهم في الشراب، ثم تتصل بأفراد العصـابة، وتفتح لهم باب المزرعة ليقوموا بدورهم بالسرقة والسلـب من محتويات المزارع وما بحوزة الشبان.

وتضمن بيان الوزارة أنه من خلال المتابعة أُلْقِي القبض على 3 أشخاص من أفراد تلك العصـابة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم من تهم، كما اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب 5 عمليات سلـب بالطريقة ذاتها في منطقة دوما وضواحيها.

وما زالت التحقيقات مستمرة مع أفراد العصابة، للتعرف على الباقين منهم.