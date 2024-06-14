أغرب طلاق.. بعد يومين من الزواج اكتشفت أنه أصلع

تعرّضت عروس مصرية لصدمة بعد زواجها بيومين، حينما اكتشفت أن زوجها أصلع، عكس ما كان يبدو لها أيام الخطوبة، ما اضطرها إلى طلب الطلاق، وفق موقع "العربية نت".

وبحسب المصدر، فقد كان الخطيب يرتدي شعرًا اصطناعيًا، يلصقه على رأسه ليبدو ثابتًا وطبيعيًا طوال فترة الخطوبة.

وفي الحيثيات، أقدمت شابة تعمل "موديل"، على رفع قضية خلع على زوجها بسبب اكتشافها أنه أصلع، "لا بل كان يتباهى بشعره الناعم الذي تبين أنه غير موجود منه إلا القليل"، كما قالت المحامية نهى الجندي "للعربية. نت".

وتركت الموديل منزل الزوجية بعد 4 أيام فقط من الزواج، بعد أن طلبت الطلاق بسبب كذب وخداع الزوج وإهانته لها، إلا أن انتظارها طال دون موافقته على تطليقها، ما دفعها لرفع دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.

وأصدرت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس في مصر حكمها بخلع الزوجة من زوجها قبل أيام، إلا أنها لم تحكم بعد في قضايا تبديد منقولات، حيث يرفض الزوج إعطاء زوجته أثاثها ومنقولاتها حتى الآن.