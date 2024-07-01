توفيت فيها الملكة إليزابيث.. افتتاح قلعة بالمورال أمام الجمهور

للمرة الأولى منذ 170 عامًا، قررت العائلة المالكة في المملكة المتحدة فتح قلعة بالمورال أمام الجمهور، ابتداءً من اليوم الاثنين الـ1 من يوليو.

وبحسب الصحف المحلية، يمكن للزوار ابتداء من اليوم القيام بجولات مصحوبة بمرشدين في العديد من الغرف البارزة داخل القلعة، مثل قاعة المدخل، والممر الأحمر، وغرف الطعام الرئيسة والعائلية، والمكتبة، وغرفة الرسم.

وتتضمن الجولات رؤية التحديثات التي أجراها الملك تشارلز منذ توليه العرش، بما في ذلك إعادة سجاد غرفة الرسم إلى نمط صيد ستيوارت ترتان الأصلي الذي اختارته الملكة فيكتوريا.

وتبلغ تكلفة تذاكر الجولات المصحوبة بمرشدين 100 جنيه إسترليني، أو 150 جنيهًا إسترلينيًّا مع شاي بعد الظهر.

وقالت الصحف إن جميع التذاكر بيعت في غضون 24 ساعة من طرحها، إذ سيُسمح لـ 40 شخصًا يوميًّا بزيارة القلعة في الفترة من الـ1 من يوليو إلى الـ4 من أغسطس.