بعد وفاته المفاجئة.. بيونسيه تُكرم مالكولم جمال وارنر (صورة)

أهدت النجمة العالمية بيونسيه، عبر الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني الرسمي، تكريمًا خاصًا للممثل الراحل مالكولم-جمال وارنر، المعروف بدوره في مسلسل "ذا كوسبي شو".

وظهرت على الصفحة صورة بالأبيض والأسود لورانر في طفولته، مرفقة برسالة وداع مؤثرة قالت فيها: "ارقد بسلام يا مالكولم-جمال وارنر. شكرًا لكونك جزءًا كبيرًا من تاريخنا التلفزيوني المشترك. سنفتقدك كثيرًا".

ويأتي هذا التكريم بعد إعلان وفاة وارنر، الذي توفي عن عمر 54 عامًا يوم الاثنين 21 يوليو، إثر حادث غرق عرضي أثناء قضاء عطلة في كوستاريكا مع زوجته وابنته، اللتين لم يُكشف عن اسميهما.

عرف مالكولم جمال وارنر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بدوره "ثيودور هكستابل" في المسلسل العائلي الشهير على قناة NBC بين عامي 1984 و1992، حيث برز كنجم طفل وحصل على جائزة الفنان الشاب وترشح لجائزة "إيمي".

واستمر وارنر في مسيرته الفنية بأدوار رئيسة في مسلسلات مثل "مالكولم وإيدي" (1996-2000)، بالإضافة إلى أدوار متكررة في أعمال مثل "جيرميا"، و"ليسن أب"، و"ريد بين السطور". كما شارك في أعمال درامية بارزة منها "قصة الجريمة الأمريكية: الشعب ضد أو. جيه. سيمبسون"، و"المقيم"، و"أبناء الفوضى"، و"بيت المتسلل".

ولم يقتصر عمله على التمثيل، بل انخرط أيضًا في الإخراج والموسيقى، حيث أخرج بضع حلقات من برامج تلفزيونية، وقدم عروضًا مع فرقته "مايلز لونغ" كعازف غيتار باس، كما شارك بصوته في مسلسل "الحافلة المدرسية السحرية".

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وحصل وارنر على عدة ترشيحات لجوائز NAACP للصور خلال مسيرته، وترك إرثًا فنيًا وثروة تقدر بحوالي 6 ملايين دولار.

وكان خبر وفاته صدمة للجمهور، حيث انتشرت رسائل الحزن والرثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المتابعين: "ذكراه نعمة"، بينما قال آخر: "أضفى مالكولم-جمال وارنر عمقًا وسحرًا على دور ثيو هاكستابل. لو كان لدي قميص غوردون غارتريل لارتديته تكريمًا له".

في المقابل، عبر بعض المتابعين عن صدمتهم وعدم تصديقهم للخبر، مؤكدين: "لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًّا، من فضلكم قولوا إن الخبر غير صحيح".