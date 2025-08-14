أنجلينا جولي تعود لعالم الجاسوسية مع مخرج Mr. & Mrs. Smith

تستعد الممثلة والمخرجة أنجلينا جولي للعودة إلى أفلام الأكشن والإثارة عبر فيلم جديد تدور أحداثه في عالم الجواسيس، بالتعاون مجددًا مع المخرج دوغ ليمان، صاحب فيلمها الشهير Mr. & Mrs. Smith عام 2005، وفقًا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

وستلعب أنجلينا في الفيلم دور جاسوسة ماكرة، فيما يتولى إنتاج الفيلم جو روث وجيف كيرشنباوم من شركة آر كي فيلمز، الذين سبق له التعاون مع جولي في فيلم Maleficent.

وتعود أنجلينا جولي، الحائزة على جائزة الأوسكار، إلى أفلام الحركة بعد مشاركتها في فيلم Eternals من عالم مارفل السينمائي في عام 2021، وفيلم السيرة الذاتية لماريا كالاس عام 2024، بالإضافة إلى إخراجها فيلم الدراما الحربية Without Blood للنجمتين سلمى حايك وديميان بشير.

كما ستشارك جولي في فيلم Couture الفرنسي للمخرجة أليس وينوكور، الذي سيُعرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2025 سبتمبر المقبل، وستجمعها شاشتها لأول مرة مع هالي بيري في فيلم الحركة Maude v Maude المقرر طرحه لاحقًا.

من جهته، يواصل المخرج دوغ ليمان العمل على مشاريع أخرى، أبرزها فيلم Deeper مع توم كروز وآنا دي أرماس، وهو فيلم إثارة خارق للطبيعة يدور حول المحيطات، ويبدأ تصويره هذا الشهر.

ويجمع ليمان وكروز أيضًا مشروعًا آخر مع مخرج سلسلة Mission: Impossible كريستوفر ماك كويري، بعد تعاونهما سابقًا في Edge of Tomorrow وAmerican Made.