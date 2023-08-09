الإعصار خانون يضرب جنوب اليابان والشمال يتأهب لعاصفة أخرى

هطلت أمطار غزيرة ناتجة عن الإعصار خانون على جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، فيما تقترب عاصفة أخرى من ناحية الشرق لتهدد طوكيو على الأرجح، في الوقت الذي يستعد فيه الآلاف للسفر خلال ذروة موسم العطلة الصيفية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن خانون قد يصل إلى اليابسة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد غدا الخميس، لكن مساحات من المنطقة غُمرت الأسبوع الماضي بالفعل بكميات من المياه تعادل أمطار شهر كامل. وتقع الجزيرة الرئيسية على بعد نحو 858 كيلومترا من طوكيو.

والعاصفة حاليا في البحر جنوبي كيوشو، بعد أن أحدثت دمارا في منطقة أوكيناوا الجنوبية الغربية.