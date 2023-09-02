تشييع مهيب للشاعر كريم العراقي (فيديو)

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي ناعيًا الشاعر الراحل، على صفحته في "فيسبوك" الجمعة: "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي".

كما نعى الراحل عدد كبير من الأدباء والمثقفين والشعراء والإعلاميين.

وقال الإعلامي أحمد اليماحي، عبر حسابه على منصة "إكس": "كريم العراقي لم يكن شاعرا فحسب، كان كما عرفه كل من اقترب منه، كريما في خلقه وأدبه وعلمه، وجزيل معرفته.. حاولت قبل 10 أيام استضافته فاعتذر رغم مرضه وصوته المنهك، ورغم عدم معرفتي بوضعه الصحي".