رسالة بريدية بريطانية وصلت بعد أكثر من قرن.. ما فحواها؟

أثارت رسالة وصلت إلى عنوان مستهدف في أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن، دهشة وحيرة، حيث استغرق أمر إيصالها أكثر من قرن.

وكُتبت الرسالة وأُرسلت في الحرب العالمية الأولى لتُسلّم مؤخرا إلى عنوان مدون في طريق هاملت جنوب لندن.

وفي تفاصيل هذه القصة، نقلت شبكة "سي إن إن" عن ساكن الشقة الذي تسلم الرسالة، فينلي غلين، قوله: "ونحن نتفحص ونفرز ما وصلنا في صندوق البريد، لاحظنا أن الختم على هذه الرسالة يتضمن الرقم 16، فاعتقدنا أن السنة هي عام 2016، ولكننا فوجئنا بأن الختم كان ملكا وليس ملكة".