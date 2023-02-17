رسالة بريدية بريطانية وصلت بعد أكثر من قرن.. ما فحواها؟
أثارت رسالة وصلت إلى عنوان مستهدف في أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن، دهشة وحيرة، حيث استغرق أمر إيصالها أكثر من قرن.
وكُتبت الرسالة وأُرسلت في الحرب العالمية الأولى لتُسلّم مؤخرا إلى عنوان مدون في طريق هاملت جنوب لندن.
وفي تفاصيل هذه القصة، نقلت شبكة "سي إن إن" عن ساكن الشقة الذي تسلم الرسالة، فينلي غلين، قوله: "ونحن نتفحص ونفرز ما وصلنا في صندوق البريد، لاحظنا أن الختم على هذه الرسالة يتضمن الرقم 16، فاعتقدنا أن السنة هي عام 2016، ولكننا فوجئنا بأن الختم كان ملكا وليس ملكة".
ويضيف التقرير أن ختم الظرف يشير إلى أن قيمة الطابع البريدي بنس واحد فقط، وأنه يحمل رأس الملك جورج الخامس، فقد أُرسلت الرسالة في منتصف الحرب العالمية الأولى - قبل أكثر من عقد من ولادة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت مؤخرا عن عمر يناهز المئة.
ويتابع غلين: "بمجرد أن أدركنا أن الرسالة قديمة جدًا، شعرنا أنه لا بأس من فتحها رغم أن ذلك يعتبر مخالفا للقانون.. وبعد أن أدركنا أن الرسالة قد تكون ذات أهمية تاريخية، قدمناها إلى نوروود ريفيو، وهي مجلة فصلية محلية".
وبدوره، قال ستيفن أكسفورد محرر المجلة: "بصفتي مؤرخًا محليًا، شعرت بالدهشة والسعادة لأنني حصلت على تفاصيل الرسالة".
وكانت الرسالة موجهة إلى "عزيزتي كاتي"، التي كانت زوجة قطب الطوابع المحلي أوزوالد مارش.
وقد كتبتها كريستابيل مينيل، ابنة تاجر الشاي هنري توك مينيل، وجاء فيها: "لقد كنت بائسة للغاية هنا مع نزلة برد شديدة".
ويعتقد أكسفورد أن الرسالة ربما ضاعت في زاوية مظلمة في مكتب الفرز في سيدنهام ولم يتم اكتشافها إلا مؤخرًا.
وقال متحدث باسم مصلحة البريد البريطانية لشبكة CNN، إن مثل هذه الأمور تحدث من حين لآخر، لكن ما سيثير اهتمام الناس هو تاريخ هذه الرسالة الذي يعود إلى عام 1916.