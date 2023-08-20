فيضانات "كارثية محتملة".. آخر تطورات الإعصار "هيلاري"
قالت وكالة حكومية أمريكية إن الإعصار المعروف بـ "هيلاري" اقترب من شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غرب الولايات المتحدة.
وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية وفعاليات رياضية في الولايات المتحدة.
وتوجه الإعصار "هيلاري" إلى ولاية "باخا كاليفورنيا" المكسيكية بأمطار وسيول في وقت متأخر، من أمس السبت، كإعصار من الفئة 2، ورغم أن تصنيفه تراجع، إلا أنه لا يزال خطيرا ومن المحتمل أن يجلب فيضانات "كارثية" إلى المنطقة ويعبر إلى جنوب غربي الولايات المتحدة كعاصفة استوائية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه على الرغم من ضعف الإعصار، تسارعت سرعة العاصفة، السبت، وحثوا الناس على إنهاء استعداداتهم بحلول غروب الشمس. وقال أحد الخبراء إنه بحلول الأحد سيكون الأوان قد فات.
وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلا لقي مصرعه في ولاية "باخا كاليفورنيا سور" عندما جرفت المياه عائلة من خمسة أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار ضعف في طريقه إلى الساحل الغربي الأوسط لشبه الجزيرة أمس السبت. وتوقع أنه سيفقد المزيد من القوة ويتحول إلى عاصفة استوائية مع توجهه نحو جنوب كاليفورنيا خلال نهار ومساء اليوم الأحد.
بدوره، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة من كبار الموظفين بشأن الاستعدادات للإعصار وعمل فريقه مع الأجهزة الحكومية والمحلية قبل العاصفة.
وكانت القنصلية العامة لدولة الإمارات في لوس أنجلوس، قد أهابت في وقت سابق، بالمواطنين الإماراتيين المتواجدين في الولايات المتحدة، ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب امتداد أثر الإعصار "هيلاري" على شكل عاصفة مطرية.
وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الأمريكية.