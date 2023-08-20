فيضانات "كارثية محتملة".. آخر تطورات الإعصار "هيلاري"

وتوجه الإعصار "هيلاري" إلى ولاية "باخا كاليفورنيا" المكسيكية بأمطار وسيول في وقت متأخر، من أمس السبت، كإعصار من الفئة 2، ورغم أن تصنيفه تراجع، إلا أنه لا يزال خطيرا ومن المحتمل أن يجلب فيضانات "كارثية" إلى المنطقة ويعبر إلى جنوب غربي الولايات المتحدة كعاصفة استوائية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه على الرغم من ضعف الإعصار، تسارعت سرعة العاصفة، السبت، وحثوا الناس على إنهاء استعداداتهم بحلول غروب الشمس. وقال أحد الخبراء إنه بحلول الأحد سيكون الأوان قد فات.