لا أمل في شفائه.. الأطباء ينصحون عائلة توم سايزمور بإنهاء حياته
نصح الأطباء عائلة الممثل الأمريكي "توم سايزمور" برفع أجهزة الانعاش عنه وإنهاء حياته، بعد أن انقطع الأمل بشفائه واستيقاظه من الغيبوبة التي دخل فيها إثر إصابته بجلطة دماغية، وذلك وفقًا لما كشفه مدير أعماله "تشارلز لاغو" لفوكس نيوز.
وأصيب سايزمورقبل نحو 10 أيام بجلطة دماغية نتيحة تمدد في الأوعية الدموية، إذ عثِر عليه فاقدًا للوعي بمنزله في لوس أنجلوس.
وأشار مدير أعمال نجم "بلا هوك داون" إلى أن عائلة سايزمور تفكر حاليًّا بقرار رفع أجهزة الإنعاش عنه لإنهاء حياته.
وأضاف: "نرجو من الجميع احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب. نشكر جميع من وجَّه رسائل دعم وصلوات".
واشتهر سايزمور بعدة أعمال سينمائية، أبرزها Peal Harbor وTrue Romance و Natural Born Killers وSaving Private Ryan الذي شارك فيه إلى جانب ستيفن سبيلبرغ.
وتزوج سايزمور من الممثلة "ماييف كوينلان" من عام 1996 حتى عام 1999، وله توأمان من علاقة سابقة مع جانيل ماكلنتاير.
محاربة الإدمان
ولعقود، حارب سايزمور علنًا قضايا تعاطي المخدرات والإدمان.
وفي مقابلة تلفزيونية له عام 2021، أكد سايزمور أنه يخضع لعلاج من الإدمان، قائلًا: "حاولت الابتعاد عن المخدرات منذ عام 1991.. عانيت من مشكلة الإدمان لفترات طويلة.. توقفت لفترة لكن ربما سأنتكس في النهاية".
وفي عام 2013 أصدر سايزمور كتابه By Some Miracle I Made It Out of There، الذي كشف من خلاله تفاصيل صادمة عن تعاطيه جرعات زائدة من الميثامفيتامين ومحاولات انتحاره المتعددة وتشرده.