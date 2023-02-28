لا أمل في شفائه.. الأطباء ينصحون عائلة توم سايزمور بإنهاء حياته

نصح الأطباء عائلة الممثل الأمريكي "توم سايزمور" برفع أجهزة الانعاش عنه وإنهاء حياته، بعد أن انقطع الأمل بشفائه واستيقاظه من الغيبوبة التي دخل فيها إثر إصابته بجلطة دماغية، وذلك وفقًا لما كشفه مدير أعماله "تشارلز لاغو" لفوكس نيوز.

وأصيب سايزمورقبل نحو 10 أيام بجلطة دماغية نتيحة تمدد في الأوعية الدموية، إذ عثِر عليه فاقدًا للوعي بمنزله في لوس أنجلوس.

وأشار مدير أعمال نجم "بلا هوك داون" إلى أن عائلة سايزمور تفكر حاليًّا بقرار رفع أجهزة الإنعاش عنه لإنهاء حياته.

وأضاف: "نرجو من الجميع احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب. نشكر جميع من وجَّه رسائل دعم وصلوات".