لا أمل في شفائه.. الأطباء ينصحون عائلة توم سايزمور بإنهاء حياته

وفي عام 2013 أصدر سايزمور كتابه By Some Miracle I Made It Out of There، الذي كشف من خلاله تفاصيل صادمة عن تعاطيه جرعات زائدة من الميثامفيتامين ومحاولات انتحاره المتعددة وتشرده.