الأكثر إثارة.. هل تتحقق "نبوءة" بابا فانغا ونوستراداموس في 2025؟

تنبأت العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا، قبل وفاتها في عام 1996، بحدث تاريخي قالت إنه سيحدث في عام 2025، وهو ما يترقبه البشر بشغف وحذر.

وتوقعت بأن البشر سوف يتواصلون مع كائنات فضائية في عام 2025، وأن هذا الحدث من المرجح أن يتزامن مع "حدث رياضي كبير"، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتقول الصحيفة إنه "رغم أن بعض أهم مباريات وبطولات العام قد أقيمت بالفعل، إلا أن 2025 لم ينته بعد، لذا لا تزال هناك الكثير من الأحداث الرياضية الصاخبة التي يمكن أن تجذب الزوار من خارج كوكب الأرض".

بالتزامن مع ذلك، تنبأ آثوس سالومي، المعروف باسم "نوستراداموس الحي"، نسبة للمنجم والعراف الفرنسي الذي يحمل الاسم نفسه في القرن 15، بأن البشرية قد تتمكن من شطب الاتصال بالكائنات الفضائية من قائمة أمنياتها في وقت ما من هذا العام.

وقال سالومي، وهو خبير في الظواهر الخارقة للطبيعة وعراف برازيلي يبلغ من العمر 38 عاما، إن التقدم التكنولوجي وزيادة استكشاف الفضاء من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى التقارب بين نوعنا المتواضع والحياة خارج كوكب الأرض.

وأضاف في حديث مع صحيفة "ديلي ميل"، أنه "بفضل تلسكوب "جيمس ويب"، قد تحصل البشرية أخيراً على إجابة بشأن وجود كائنات فضائية، في الوقت الذي قد تقوم فيه حكومات مثل الولايات المتحدة برفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة".

وتابع سالومي: "إذا صحّ ذلك، فإن هذه الاكتشافات يمكن أن تُحدث ثورة في نظرتنا إلى الكون الذي نعيش فيه، وإلى أنفسنا".

وبالإضافة إلى التنبؤ بالاتصال بكائنات فضائية، توقع سالومي أيضاً احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة في عام 2025، وتطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع.