"باو باترول" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

تصدّر فيلم "باو باترول: ذي مايتي موفي" ("PAW Patrol: The Mighty Movie") شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في أول عطلة نهاية أسبوع له.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 23 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على فيلم الرعب "سوو اكس" ("Saw X")، بحسب تقديرات نشرتها، الأحد، شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ونوّه الخبير ديفيد غروس بـ"انطلاقة مذهلة" لفيلم "باو باترول"، قائلًا "يُفترض أن يحقق العمل أرباحًا، رغم أنّه ليس بمستوى أفلام ديزني وبيكسار وإيلومينيشت، فضلًا عن أنّ ميزانيته أقل بكثير من ميزانياتها".

وفي مغامرة جديدة مستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة "سوبر باترول" أشرارًا خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات (أدفنتشر سيتي).

وفي فيلم التحريك هذا، أعار الممثل والفكاهي الأميركي كريس روك، وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس، صوتيهما لشخصيات من الكلاب تتمتع بقوى خارقة.