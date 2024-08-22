"شجار بين قطتين" يودي بحياة رجل | إرم نيوز

في حادثة غريبة، أودى حادث عرَضي بحياة رجل بريطاني بعد أن صادف خلال توجهه إلى عمله على متن دراجته الهوائية، قطتين انخرطتا في شجار.

ووفق صحيفة "مترو"، أثناء قيادة كريس ريفز، 52 عاما، لدراجته الهوائية، علِقت القطتان المنخرطتان في الشجار بعجلات الدراجة، ورغم ارتدائه الخوذة، إلا أنه سقط وتعرض لإصابة خطيرة في الرأس.

ونقل ريفز سريعاً إلى المستشفى، ومع محاولات إنعاشه وخضوعه لجراحة عاجلة لتخفيف الضغط على رأسه، لكنه توفي بعد 5 أيام من الحادثة.

وقال نجل ريفز، إن "الحادث كان ظالما بشكل لا يصدق"، لافتا إلى أن الحادث وقع قبل أن يصل والده بخمس دقائق فقط إلى عمله.

وبعد سقوطه وارتطام رأسه، عثر أحد المارة على كريس، وهو عامل إشارات في إحدى الشركات، في مدينة رغبي، وهو شبه واعٍ في الشارع.

ووثقت كاميرات مراقبة لحظة وقوع كريس عن دراجته، عندما قطعت قطتان وهما تتشاجرات طريقه، إذ إنه وبحسب ابنه، ارتطمت إحدى القطتين بالإطار الأمامي، أما الثانية فارتطمت بالإطار الخلفي.

ورغم العملية الجراحية ومؤشرات دلت على تحسن حالته في المستشفى، لكن حرارته ارتفعت لاحقا، وبدأت صحته بالتدهور، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.