استغاثت في بث مباشر.. القبض على المصرية هدير عبدالرازق (فيديو)

أفادت مصادر مصرية، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على البلوغر هدير عبدالرازق، من شقتها في مدينة "مدينتي".

وكانت هدير عبدالرازق قد ظهرت في حالة هستيرية، عبر بث مباشر، وهي في تبكي وتصرخ وتستغيث من تهجم طليقها على شقتها، حسب قولها.

واتهمت هدير طليقها وأشخاص حضروا معه بالتهجم على شقتها، خلال وجودها مع شقيقتها، وزعمت أنهم يريدون اقتحام الشقة والاعتداء عليها.

وذكرت مصادر أن القبض على هدير عبدالرازق جاء بعد بلاغ تقدم به طليقها عقب أزمة نشبت بينهما مؤخراً حيث قامت بتصويره دون علمه.

وقالت إنها اتخاذها الإجراءات القانونية ضد طليقها بعد نشره أكاذيب وتهديدات، مؤكدة تعرضها للضرب والسحل والتهديد لإجبارها على الرجوع إليه.