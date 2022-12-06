مصر.. استخراج هاتف من معدة شاب ابتلعه قبل شهرين

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة من أشعة والتحاليل، تم اكتشاف وجود الهاتف المحمول داخل بطن المريض، حيث أُجريت له عدة محاولات لاستخراجه في مراكز طبية خاصة إلا أنها لم تنجح.

وكان منظار اليوم المحاولة الأخيرة قبل أن يتدخل الأطباء جراحيا لاستخراجه.