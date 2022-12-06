مصر.. استخراج هاتف من معدة شاب ابتلعه قبل شهرين
نجح أطباء مصريون اليوم الثلاثاء، في استخراج هاتف محمول من بطن شاب باستخدام المنظار الطبي.
وكان الشاب قد ابتلع الهاتف المحمول وظل داخل معدته لأكثر من شهرين، ما جعله يعاني من آلام شديدة وفقدان للوزن.
وقالت الدكتورة أسماء جميل، بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، إن الشاب يبلغ من العمر 23 عاما، موضحة أنه ابتلع الهاتف ولم يتمكن من استخراجه لكبر حجمه، وظل داخل المعدة.
ولفتت جميل في بيان إلى أن الشاب حضر إلى مستشفى الباطنة التخصصي في جامعة المنصورة، وأخبر الأطباء أنه ابتلع هاتفا محمولا منذ ما يقرب من شهرين، ولم يخبر أحدًا حتى تزايدت آلام المعدة، وبدأ في فقدان الوزن.
وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة من أشعة والتحاليل، تم اكتشاف وجود الهاتف المحمول داخل بطن المريض، حيث أُجريت له عدة محاولات لاستخراجه في مراكز طبية خاصة إلا أنها لم تنجح.
وكان منظار اليوم المحاولة الأخيرة قبل أن يتدخل الأطباء جراحيا لاستخراجه.