بعد أزمتها الأخيرة‎ مع طليقها.. طبيب شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة لجمهورها

وجّه الطبيب نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان والطبيب الخاص بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى جمهورها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، مطالبا إياهم بـ"دعمها".

وقال طبيب شيرين عبد الوهاب خلال لقاء تلفزيوني: "قفوا جنب شيرين وساعدوها وادعموها، أنتم بتحبوها وهي بتحبكم، إن شاء الله شيرين راجعتلكم قريب بأغاني جديدة، وهترجع وهتبقى قوية جدًا".

وتحدث عبد المقصود عن إدمان المخدرات، قائلا: "التزام المريض النفسي بتعليمات الطبيب هي أولى خطوات الشفاء، والدعم الاجتماعي للمريض من الأشياء المؤثرة جدًا في برنامجه العلاجي، والشباب لا يمتلكون ثقافة عن المخدرات، ويعتزلون المجتمع بعد الدخول في هذه الدوامة، وهذه المفاهيم لا بد من تغييرها وإعادتها إلى مسارها الطبيعي".

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وتابع الطبيب المصري: "أقرب شخص إلى المتعاطي للمخدرات، هو الوحيد القادر على إصلاحه وتهذيبه وتوجيه النصائح له، دون التهور والدخول في مغالطات عنيفة، بعيدًا عن مشاركة الأب في هذه العملية".

وتأتي تصريحات نبيل عبد المقصود بعد ساعات من تجدد الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، حيث اتهمته بالنصب عليها وسرقة أموالها، مطالبة المسؤولين بتخليصها منه، الأمر الذي نفاه الثاني جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه يريد أن يبعد عنها وهي من ترفض.

وأرجع حبيب سبب تصريحات شيرين إلى رفضه الرد على اتصالاتها الهاتفية، معلنا لجوءه إلى القضاء بسبب تصريحاتها، مشددا على أنه لن يتنازل هذه المرة عن حقه.