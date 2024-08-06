أبدى محمد شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب انزعاجه وانفعاله بعد تجدد أزمة أخته مع طليقها الفنان حسام حبيب، واصفًا علاقتهما بـ"أقذر قصة عرفتها البشرية".

وقال عبد الوهاب في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفايه بقى، أقسم بالله قِرفنا، والناس قرفت، واشمأزت منكما".

وتابع:"أنتما أقذر قصة عرفتها البشرية والله.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكما أنتما الاتنين".

وكشفت شيرين في تصريحات جديدة أدلت بها إلى الصحافة المحلية عن تفاصيل أزمتها، مشيرة إلى أنها حين علمت بأنها تتعرض للسرقة من قِبل زوجها السابق، قررت أن تبتعد تمامًا عنه، مؤكدة استيلاءه على سيارتها من نوع "رينج روفر" موديل 2008، وساعتي رولكس، رغم ذلك لم تطالبه بأن يعيد لها هذه الأشياء.

وأضافت: "حسام هو المسؤول عن الأمور المادية في شغلي، ومفيش يوم حاسبني، أنا معرفش الراجل ده سرقني في قد إيه".

وقالت إن حسام، بصحبة آخرين، حطّم الخزنة الشخصية الخاصة بها، واستولى على محتوياتها، مشيرة إلى أنه تعدى عليها بألفاظ خارجة رغم أنها لم تواجهه.

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ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل طالب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار، نتيجة إدارته لأعمالها في السنوات الأخيرة.

وقالت شيرين إنها وافقت على طلبه، ونفذت رغبته رغم أن كل دوره اقتصر على مساعدتها على الصعود على خشبة المسرح بحفلاتها، على حد تعبيرها.

وختمت تصريحاتها قائلة: "حسام حبيب بيهددني، أنا مش صغيرة وست عندي بنتان في أخطر مرحلة في حياتهما، أناشد المسؤولين، الراجل ده ضيّعني وبيهددني ببناتي، وبيقولي كلام يدخّله السجن".