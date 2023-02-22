انقلاب عربات لعبة في مدينة ملاهٍ أمريكية يثير الذعر
أصيب رواد مدينة ملاهٍ في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، بالفزع بعد انقلاب عربات إحدى الألعاب التي كان على متنها عدد من الأشخاص.
وبحسب "فوكس نيوز"، تستخدم لعبة "الدولاب" أبوابا معدنية لإبقاء الركاب داخل عرباتها، إلا أنها لا تؤمن على حياتهم بحزام أمان وهم جالسون على مقاعدهم.
وفي التفاصيل، توقفت اللعبة عن العمل فجأة، وانقلبت بعض عرباتها في الهواء مرارا، وتركت راكبيها معلقين رأسا على عقب، دون أحزمة أمان أو قيود.
وقالت "فوكس نيوز"، إن انقلاب العربات سبب صدمة وفزعا بين الركاب ورواد مدينة الملاهي، إلا أنه لم يسفر عن إصابات خطيرة بين الركاب.
من جابنها، قالت "برانجي فريمولر" التي صورت المشاهد المرعبة بكاميرا هاتفها، إن جميع من في الحديقة أصيبوا بالذعر، وظنوا أن الأطفال سيسقطون من العربات المعلقة، فبدأوا بالصراخ".
وأكدت "برانجي" أن اللعبة خطرة للغاية، فهي لا تؤمن أي حماية للراكبين، إذ لا توجد على مقاعدها أحزمة أمان".