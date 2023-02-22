انقلاب عربات لعبة في مدينة ملاهٍ أمريكية يثير الذعر

أصيب رواد مدينة ملاهٍ في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، بالفزع بعد انقلاب عربات إحدى الألعاب التي كان على متنها عدد من الأشخاص.

وبحسب "فوكس نيوز"، تستخدم لعبة "الدولاب" أبوابا معدنية لإبقاء الركاب داخل عرباتها، إلا أنها لا تؤمن على حياتهم بحزام أمان وهم جالسون على مقاعدهم.

وفي التفاصيل، توقفت اللعبة عن العمل فجأة، وانقلبت بعض عرباتها في الهواء مرارا، وتركت راكبيها معلقين رأسا على عقب، دون أحزمة أمان أو قيود.