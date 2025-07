بتعليق ساخر.. أوبرا وينفري تنتقد الأمير هاري وميغان ماركل

وجّهت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري تعليقًا ساخرًا بشأن لقب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، خلال ظهورها في بودكاست "Let’s Talk Off Camera" مع المذيعة كيلي ريبا.

وفي سياق الحديث، سُئلت أوبرا، 71 عامًا، ما إذا كانت ترحب بتلقي صيصان كهدية، فردّت مازحة: "سأرسلهم مباشرة إلى آل ساسكس"، متعمدة تحريف الاسم بإضافة نهاية مطوّلة ساخرة.

ورغم طرافة التعليق، لا تزال أوبرا تحتفظ بعلاقة قوية مع الثنائي الملكي، فقد حضرت زفافهما العام 2018، واستمرت صداقتهما بعد انتقال هاري وميغان للعيش في حي مونتيسيتو بكاليفورنيا.

أخبار ذات علاقة الأمير هاري يٌفكر بتغيير اسم عائلته

كما سبق أن أجرت معهما مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل العام 2021 تناولت تخليهما عن الواجبات الملكية، والصحة النفسية، والتمييز العنصري داخل العائلة المالكة، وشاركت لاحقًا الأمير هاري في وثائقي The Me You Can’t See.

وخلال البودكاست، روت أوبرا موقفًا طريفًا وقع خلال عطلة عيد الفصح، عندما تلقّت اتصالًا مفاجئًا من الأمير هاري يطلب مساعدتها في "مشكلة مع البط" في حديقة منزله، بعد أن وضعت بطة بيضها هناك. ومع عدم توافر مجرى ماء مناسب للبط في حديقة دوق ودوقة ساسكس، طلب هاري نقل الطيور إلى بركة أوبرا. غير أن الأمور خرجت عن السيطرة عندما وصلت العائلة مع حاشيتها، لتفر البطة الأم ويبدأ الجميع بمطاردتها.

وقالت أوبرا ضاحكة "قضينا 30 دقيقة في مطاردة بطة، وهاري وميغان ماركل يركضان خلفها في محاولة لإعادتها إلى صغارها. كان ذلك من أطرف ما رأيته في حياتي".

أخبار ذات علاقة هجوم على أوبرا وينفري بسبب تصريح عن "الأشخاص النحيفين"

ورغم خفة الظل التي سيطرت على الحديث، اعتبر بعض المتابعين تعليق أوبرا على لقب "ساسكس" بمثابة نقد ساخر، وسط تساؤلات مستمرة حول طبيعة علاقتها الحالية بالثنائي الملكي.