بشكل مفاجئ.. أحلام تتوقف عن الغناء لتوجه نصيحة للنساء (فيديو)
خلال إحدى حفلاتها في الكويت، وضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر"، توقفت الفنانة الإماراتية أحلام عن الغناء لتوجه نصيحة للنساء حول كيفية التعامل مع الرجال عند حدوث خلافات.
وقالت: "ما أحد فيكم يبل الدمع منديله إذا زعلتوا، اركبوا الطيارة وسافروا واستانسوا وشوبينق وعيشوا الحياة تعبنا واحنا نراضي".
وأثارت نصيحتها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين؛ إذ أيدها بعضهم، في حين انتقد آخرون كلامها، معتبرين أنه لا يعكس واقع الكثير من الفتيات اللواتي لا يملكن القدرة المالية على السفر والترف.
وأحيت الفنانة الإماراتية، حفلها في الكويت، أمس الأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها.
وسبق أن أعلنت أحلام عن إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى، قبل أن تخلع الجبيرة، وتبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.