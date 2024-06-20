بشكل مفاجئ.. أحلام تتوقف عن الغناء لتوجه نصيحة للنساء (فيديو)

وأثارت نصيحتها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين؛ إذ أيدها بعضهم، في حين انتقد آخرون كلامها، معتبرين أنه لا يعكس واقع الكثير من الفتيات اللواتي لا يملكن القدرة المالية على السفر والترف.

وأحيت الفنانة الإماراتية، حفلها في الكويت، أمس الأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها.

وسبق أن أعلنت أحلام عن إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى، قبل أن تخلع الجبيرة، وتبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.